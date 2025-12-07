Les mystères de la vie Concert de l’Orchestre Philharmonique de Marseille Palais du Pharo Marseille 7e Arrondissement

Les mystères de la vie Concert de l’Orchestre Philharmonique de Marseille Palais du Pharo Marseille 7e Arrondissement dimanche 7 décembre 2025.

Les mystères de la vie Concert de l’Orchestre Philharmonique de Marseille

Dimanche 7 décembre 2025 à partir de 16h. Palais du Pharo 58 Boulevard Charles Livon Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 11 – 11 – 26 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07 16:00:00

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-07

Concert de l’Orchestre Philharmonique de Marseille Les mystères de la vie

Sibelius n’est pas que l’homme d’une valse triste. Tendre et farouche, âpre et mélodieux, son Concerto pour violon est le plus joué du XXe siècle. Catalani n’a pas seulement composé le célèbre air de La Wally. Son ouverture de Loreley nous entraîne sur les bords du Rhin majestueux. Si vous êtes touché par le charme de Nimrod , vous aimerez les treize autres Variations énigmatiques qu’Edward Elgar a composées comme autant de mystérieux portraits…



JEAN SIBELIUS

Concerto pour violon en ré mineur, op. 47



ALFREDO CATALANI

Loreley, Ouverture



EDWARD ELGAR

Variations Enigma, op. 36



Direction musicale Francesco CILLUFFO

Violon Sergej KRYLOV .

Palais du Pharo 58 Boulevard Charles Livon Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Concert by the Marseille Philharmonic Orchestra The mysteries of life

German :

Konzert des Orchestre Philharmonique de Marseille Die Geheimnisse des Lebens

Italiano :

Concerto dell’Orchestra Filarmonica di Marsiglia I misteri della vita

Espanol :

Concierto de la Orquesta Filarmónica de Marsella Los misterios de la vida

L’événement Les mystères de la vie Concert de l’Orchestre Philharmonique de Marseille Marseille 7e Arrondissement a été mis à jour le 2025-09-08 par Ville de Marseille