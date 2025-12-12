Les mystères de l’hiver Le Faouët

Le Faouët Morbihan

Début : 2025-12-16
fin : 2025-12-21

Faites le plein d’activités avec le service jeunesse de Roi Morvan Communauté ! Entre balade contée, atelier cuisine ou encore Pékin Lanta ! Réservation conseillée.   .

Le Faouët 56320 Morbihan Bretagne +33 2 97 23 20 19 

