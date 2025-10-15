Les mystères de Saint-Christophe

Place Saint-Christophe Châteauroux Indre

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-01-02 15:00:00

fin : 2026-01-02 16:30:00

Date(s) :

2026-01-02

Venez découvrir la riche histoire de l’un des plus anciens quartiers de Châteauroux !

Faisant face au Château Raoul sur la rive opposée de l’Indre, Saint-Christophe est l’un des plus anciens quartiers de la ville. De la fondation de l’abbaye Saint-Gildas dont il ne reste presque plus rien aujourd’hui à la vie culturelle et spirituelle qui l’anime de par la présence de l’église éponyme, venez découvrir l’histoire de ce quartier emblématique de Châteauroux. 5 .

Place Saint-Christophe Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 34 10 74 accueil@chateauroux-tourisme.com

English :

Come and discover the rich history of one of Châteauroux’s oldest districts!

German :

Entdecken Sie die reiche Geschichte eines der ältesten Viertel von Châteauroux!

Italiano :

Venite a scoprire la ricca storia di uno dei quartieri più antichi di Châteauroux!

Espanol :

Venga a descubrir la rica historia de uno de los barrios más antiguos de Châteauroux

L’événement Les mystères de Saint-Christophe Châteauroux a été mis à jour le 2025-10-15 par OT Châteauroux Berry Tourisme