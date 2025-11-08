Les Mystères des légumineuses, vulgarisation scientifique clownesque Sainte-Croix-aux-Mines

11a rue Maurice Burrus Sainte-Croix-aux-Mines Haut-Rhin

Début : Samedi 2025-11-08 14:30:00

fin : 2025-11-08 15:50:00

2025-11-08

De la photosynthèse aux engrais verts en passant par les rhizobiums, des protéines végétales à la fabrication des mystérieux prouts, vous saurez tout sur ces végétaux du futur qui sauveront le monde.

Par la Cie Collaps’art

Tout public à partir de 8 ans

Durée 50′ de spectacle + 30′ d’échange

Gratuit Sur inscription .

11a rue Maurice Burrus Sainte-Croix-aux-Mines 68160 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 58 35 85 mediatheque@valdargent.com

English :

From photosynthesis and rhizobia to green fertilizers, from plant proteins to the manufacture of mysterious prouts, you’ll learn all about the plants of the future that will save the world.

German :

Von der Photosynthese über Rhizobien bis hin zu Gründüngung, von pflanzlichen Proteinen bis hin zur Herstellung von mysteriösen Puts hier erfahren Sie alles über diese Pflanzen der Zukunft, die die Welt retten werden.

Italiano :

Dalla fotosintesi e dalle rizobie al sovescio, dalle proteine vegetali alla produzione di misteriose prugnole, scoprite tutto sulle piante del futuro che salveranno il mondo.

Espanol :

Desde la fotosíntesis y los rizobios hasta el abono verde, pasando por las proteínas vegetales y la producción de misteriosos brotes, descubra todo sobre las plantas del futuro que salvarán el mundo.

