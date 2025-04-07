Les Mystères du Comté Maison du Comté Poligny
Les Mystères du Comté Maison du Comté Poligny mardi 7 avril 2026.
Les Mystères du Comté
Maison du Comté 1 Rue de la Maison du Comté Poligny Jura
Tarif : 12.8 – 12.8 – EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-07 14:15:00
fin : 2026-04-30
Date(s) :
2026-04-07
L’escape Game Dynamique Les Mystères du Comté dure environ 1h30.
Ce jeu s’adresse à tout public de 7 à 99 ans.
Au total 20 énigmes pour vous faire découvrir de manière ludique l’univers du Comté, sa fabrication, son origine et ses saveurs. Il vous faudra faire appel à votre sens de la logique, de l’observation et même à votre odorat afin de vous conduire vers le trésor. Puis terminerez de la meilleure façon votre partie avec la dégustation de deux Comté !
Durée 1h30
Pour tous à partir de 7 ans Un enfant doit toujours être accompagné d’un adulte
Visite non comprise
Réservation en ligne obligatoire .
Maison du Comté 1 Rue de la Maison du Comté Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 37 78 40 info@maisonducomte.com
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English : Les Mystères du Comté
L’événement Les Mystères du Comté Poligny a été mis à jour le 2026-03-23 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)