Les Mystères du Comté Maison du Comté Poligny

Les Mystères du Comté

Maison du Comté 1 Rue de la Maison du Comté Poligny Jura

Tarif : 12.8 – 12.8 – EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-07 14:15:00

fin : 2026-04-30

Date(s) :

2026-04-07

L’escape Game Dynamique Les Mystères du Comté dure environ 1h30.

Ce jeu s’adresse à tout public de 7 à 99 ans.

Au total 20 énigmes pour vous faire découvrir de manière ludique l’univers du Comté, sa fabrication, son origine et ses saveurs. Il vous faudra faire appel à votre sens de la logique, de l’observation et même à votre odorat afin de vous conduire vers le trésor. Puis terminerez de la meilleure façon votre partie avec la dégustation de deux Comté !

Durée 1h30

Pour tous à partir de 7 ans Un enfant doit toujours être accompagné d’un adulte

Visite non comprise

Réservation en ligne obligatoire .

Maison du Comté 1 Rue de la Maison du Comté Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 37 78 40 info@maisonducomte.com

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English : Les Mystères du Comté

L’événement Les Mystères du Comté Poligny a été mis à jour le 2026-03-23 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)