Les mystères du patrimoine d'Annot... Annot Annot

Les mystères du patrimoine d'Annot… Annot dimanche 21 septembre 2025.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T18:00:00
A la découverte des portes, aquarelles et détails d’architectures.
Projection de Jacques Guyant.

RDV salle de la mairie
Infos : 04 92 83 23 03 / annot@verdontourisme.com

Annot 04240 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d'Azur Eglise Saint-Jean-Baptiste
Mathieu Simoulin Verdon Pictures