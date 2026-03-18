Les Mystères du sable Initiation à la batée Musée Wolframines Échassières

Les Mystères du sable Initiation à la batée

Musée Wolframines La Bosse Échassières Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 10:00:00

fin : 2026-08-26 12:30:00

Date(s) :

2026-07-08 2026-07-22 2026-08-26

Marcher dans le sable est un des plaisirs de l’été. Une occasion aussi de découvrir cette roche qui contient de jolis minéraux…..

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Musée Wolframines La Bosse Échassières 03330 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 90 44 99 wolframines@ccspsl.fr

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English :

Walking in the sand is one of the pleasures of summer. It’s also an opportunity to discover this rock, which contains a wealth of beautiful minerals…

L’événement Les Mystères du sable Initiation à la batée Échassières a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de tourisme Val de Sioule