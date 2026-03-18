Les Mystères du sable Initiation à la batée Musée Wolframines Échassières
Les Mystères du sable Initiation à la batée Musée Wolframines Échassières mercredi 8 juillet 2026.
Les Mystères du sable Initiation à la batée
Musée Wolframines La Bosse Échassières Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 10:00:00
fin : 2026-08-26 12:30:00
Date(s) :
2026-07-08 2026-07-22 2026-08-26
Marcher dans le sable est un des plaisirs de l’été. Une occasion aussi de découvrir cette roche qui contient de jolis minéraux…..
.
Musée Wolframines La Bosse Échassières 03330 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 90 44 99 wolframines@ccspsl.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Walking in the sand is one of the pleasures of summer. It’s also an opportunity to discover this rock, which contains a wealth of beautiful minerals…
L’événement Les Mystères du sable Initiation à la batée Échassières a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de tourisme Val de Sioule