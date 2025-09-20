Les mystères d’une cité romane Église Saint-Pierre-et-Paul Rosheim

Les mystères d’une cité romane Église Saint-Pierre-et-Paul Rosheim samedi 20 septembre 2025.

Les mystères d’une cité romane 20 et 21 septembre Église Saint-Pierre-et-Paul European Collectivity of Alsace

Rendez-vous à l’église Saint-Pierre-et-Paul.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Grâce à votre smartphone, partez à la découverte de tous les secrets de Rosheim !

Des visites numériques inédites de l’église romane et de la maison romane vous sont proposées.

Pour les plus jeunes, des parcours-jeux permettront de percer les mystères du patrimoine historique de la ville.

Inédit : pénétrez dans la tour Sainte-Marthe, l’une des tours de défense de Rosheim !

Église Saint-Pierre-et-Paul 72 rue du Général de Brauer, 67560 Rosheim Rosheim 67560 European Collectivity of Alsace Grand Est L’église paroissiale Saints-Pierre-et-Paul est une église romane située à Rosheim, dans le Bas-Rhin. Elle constitue l’une des étapes les plus importantes de la route romane d’Alsace du Nord.

Le bâtiment, en grès rose et jaune, fut construit autour de 1150. La croisée du transept et le clocher furent rehaussés à partir de 1286, dans un style gothique. Les travaux commencèrent par l’abside, qui demeure aujourd’hui encore la partie la plus richement décorée. Quelques sculptures furent abattues ou endommagées pendant la Révolution française.

L’intérieur de l’église, petit et sobre, séduit avant tout par ses proportions harmonieuses et par le contraste voulu entre les larges blocs et les pierres plus étroites des murs. L’ornementation principale se concentre sur les chapiteaux sculptés, notamment le fameux « chapiteau à têtes » avec ses 21 figures humaines. L’orgue, datant de 1733, est une œuvre d’André Silbermann.

Journées européennes du patrimoine 2025

© Christophe Hamm