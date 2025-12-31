Les mystères olfactifs, un voyage dans l’odorat Morlaix

Les mystères olfactifs, un voyage dans l’odorat

CCI de Morlaix Morlaix Finistère

Début : 2026-02-04 20:30:00

fin : 2026-02-04 22:00:00

2026-02-04

Fermons les yeux et pensons à l’odeur d’une rose, d’un café, d’un vin, d’un parfum ou d’un bon plat poulet rôti pour les uns, champignons pour les autres… Ces odeurs sont profondément ancrées en nous grâce à notre odorat.

Lors de cette conférence, Hirac Gurden nous invite à partir à la découverte des réseaux cérébraux qui permettent de former et de conserver nos souvenirs olfactifs, ainsi que les émotions qui leur sont associées. Il explorera également la question des odeurs corporelles et des troubles olfactifs, dont l’anosmie une perte dramatique de l’odorat, qui peut parfois mener à la dépression.

Avec Hirac Gurden, directeur de recherche CNRS en neurosciences, au laboratoire de Biologie Fonctionnelle et Adaptative (Université Paris Cité).

Dédicace à l’issue de la conférence

Sentir, comment les odeurs agissent sur notre cerveau de Hirac Gurden (ED. Les Arènes, 2024). En partenariat avec la librairie Dialogues Morlaix. .

