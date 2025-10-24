LES MYSTERIEUSES CITES D’OR – LE CEPAC SILO Marseille

LES MYSTERIEUSES CITES D’OR Début : 2026-02-08 à 15:00. Tarif : – euros.

Les Mystérieuses Cités d’Or, Le Spectacle MusicalPar les auteurs du Molière Jeune Public 2025Enfants du soleil, embarquez pour un voyage extraordinaire et initiatique, à la découverte de civilisations oubliées !Estéban, Zia et Tao n’attendent plus que toi pour partager la plus fabuleuse des aventures à la recherche des mystérieuses Cités d’Or.11 artistes chanteurs, danseurs au service d’un spectacle rythmé, des chorégraphies, des combats et des chansons cultes pour une odyssée fantastique.L’aventure vous appelle, rejoignez-nous à bord du Grand Condor ! « Enfants du soleil, tu parcours la Terre, le ciel… »Tous ceux qui ont grandi dans les années 1980 connaissent par coeur le générique des « Mystérieuses Cités d’or », l’un des dessins animés cultes de cette décennie.Esteban, Tao et Zia parcourent le monde à bord de leur Grand Condor, à la recherche des cités d’or accompagnés par Mendoza et les matelots Sancho et Pedro.Cette histoire captivante a permis de faire découvrir à des millions d’enfants non seulement le XVIème siècle des navigateursA partir de 4 ans.Durée : 90 minDISTRIBUTION : •Esteban: David DUMONT•Tao : Alvaro RUAULT•Zia : Manon LE BAIL / Ekaterina KHARLOV (alternance)•Pedro : Tristan GARNIER•Sancho : Maxime LE GLAS•Pizarro : Lauri LUPI•Dolores : Dorine POUDEROUX•Esperanza : Pascale Moe BRUDERER •Ensemble : Julien LANGLOIS•Alvarez/Menator : Benoit FACERIAS / Clément LHUAIRE (alternance)•Mendoza : Jérémy ICHOU ÉQUIPE CRÉATIVE :•Metteur en scène : Nicolas NEBOT•Auteurs : Ely GRIMALDI et Igor DE CHAILLE•Musiques : Simon FACHE•Chorégraphie : Patricia DELON•Costumes : Corinne ROSSI•Masques : Julie COFFINIERES•Lumières: Laurent BÉAL•Décors & Accessoires : Emmanuelle FAVRE assistée d’Anaïs FAVRE•Marionnette : Mehdi GARRIGUES

LE CEPAC SILO 35 Quai du Lazaret 13002 Marseille 13