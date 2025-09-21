Les mystérieux trésors du Muséum Muséum d’Histoire Naturelle Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-21 11:30 – 12:30

Gratuit : oui Gratuit Gratuit, sur réservation ici https://billets.museum.nantesmetropole.fr/(20 places par session) Tout public

Pour décor, un Muséum et ses collections… pour s’amuser, des indices et une énigme à résoudre. Partez seul(e) ou en famille à la quête du trésor caché ! Samedi 20 septembre à 15h et à 18hDimanche 21 septembre à 11h30Durée : 1h max Dès 7 ans. Gratuit, sur réservation ici https://billets.museum.nantesmetropole.fr/ (20 places par session)RDV au Point InfoAnimation organisée dans le cadre des 150 ans du Muséum les 20 et 21 septembre 2025. Retrouvez tout le programme sur https://museum.nantesmetropole.fr/

Muséum d’Histoire Naturelle Centre-ville Nantes 44000

02 40 41 55 00 https://museum.nantesmetropole.fr museum-sciences@nantesmetropole.fr https://billets.museum.nantesmetropole.fr/