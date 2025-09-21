Les mystérieux trésors du Muséum Muséum d’Histoire Naturelle Nantes

Les mystérieux trésors du Muséum Muséum d'Histoire Naturelle

Les mystérieux trésors du Muséum Muséum d’Histoire Naturelle Nantes dimanche 21 septembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-21 11:30 – 12:30
Gratuit : oui Gratuit Gratuit, sur réservation ici https://billets.museum.nantesmetropole.fr/(20 places par session) Tout public 

Pour décor, un Muséum et ses collections… pour s’amuser, des indices et une énigme à résoudre. Partez seul(e) ou en famille à la quête du trésor caché ! Samedi 20 septembre à 15h et à 18hDimanche 21 septembre à 11h30Durée : 1h max Dès 7 ans. Gratuit, sur réservation ici https://billets.museum.nantesmetropole.fr/ (20 places par session)RDV au Point InfoAnimation organisée dans le cadre des 150 ans du Muséum les 20 et 21 septembre 2025. Retrouvez tout le programme sur https://museum.nantesmetropole.fr/

Muséum d’Histoire Naturelle Centre-ville Nantes 44000
02 40 41 55 00 https://museum.nantesmetropole.fr museum-sciences@nantesmetropole.fr https://billets.museum.nantesmetropole.fr/