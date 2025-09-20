Les mystérieux trésors du Muséum Muséum d’histoire Naturelle Nantes

Gratuit

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-21T11:30:00 – 2025-09-21T12:30:00

Pour décor, un Muséum et ses collections… pour s’amuser, des indices et une énigme à résoudre. Partez seul(e) ou en famille à la quête du trésor caché !

Samedi 20 septembre à 15h et à 18h

Dimanche 21 septembre à 11h30

Durée : 1h max

Dès 7 ans.

Gratuit, sur réservation ici https://billets.museum.nantesmetropole.fr/

(20 places par session)

RDV au Point Info

Animation organisée dans le cadre des 150 ans du Muséum les 20 et 21 septembre 2025. Retrouvez tout le programme sur https://museum.nantesmetropole.fr/

Une chasse aux trésors dans le Muséum chasse aux trésors jeux

