Charente-Maritime

Les mythes vikings Centre culturel du cloître des Carmes 37 rue des Carmes Place Marthe Robert Jonzac Charente-Maritime

Début : Samedi 2025-07-03

fin : 2025-07-19

2025-07-03

2025-07-05

2025-07-10

2025-07-12

2025-07-17

2025-07-19

2025-07-24

2025-07-26

2025-07-31

2025-08-02

Au musée numérique Micro-Folie Jonzac, découvrez « Les mythes vikings » grâce à notre partenaire Arte.



Durée des épisodes 25 min

.

Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 15 48 95 microfolies@villedejonzac.fr

English :

At the Micro-Folie Jonzac digital museum, discover « Viking myths » thanks to our partner Arte.



Episode length: 25 min

German :

Im digitalen Museum Micro-Folie Jonzac entdecken Sie dank unseres Partners Arte « Die Mythen der Wikinger ».



Dauer der Episoden: 25 min

Italiano :

Al museo digitale Micro-Folie Jonzac, scoprite i « miti vichinghi » grazie al nostro partner Arte.



Durata dell’episodio: 25 min

Espanol :

En el museo digital Micro-Folie Jonzac, descubra los « mitos vikingos » gracias a nuestro socio Arte.



Duración del episodio: 25 min

