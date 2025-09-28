Les naufrages d’Ulysse- Théâtre La Maison du Théâtre Brest

Les naufrages d’Ulysse- Théâtre La Maison du Théâtre Brest dimanche 28 septembre 2025.

Les naufrages d’Ulysse- Théâtre

La Maison du Théâtre 12 Rue Claude Goasdoué Brest Finistère

Début : 2025-09-28 17:00:00

fin : 2025-09-28 18:15:00

2025-09-28

Se définissant comme un péplum burlesque en noir et blanc, Les Naufrages d’Ulysse, spectacle de la troupe amateur brestoise multi-récompensée L’Entonnoir Théâtre, marient jeu, danse, théâtre d’ombres et d’objets.

Vingt ans après, Ulysse revient de la Guerre de Troie. Arrivé à Ithaque, il découvre avec stupeur que Polos, un compagnon, a usurpé son identité. Pire, celui-ci a profité de son absence pour s’inventer une légende bien avantageuse L’Odyssée. Ulysse se retrouve alors face à un dilemme faire perdurer une légende flamboyante ou révéler une vérité beaucoup moins glorieuse… Et si Ulysse était un imposteur ? Construite sous forme de flash-back, cette fresque navigue constamment entre mythe et réalité et nous immerge dans les aventures d’un héros déboussolé devenu prisonnier de sa réputation.

L’Entonnoir Théâtre (Finistère)

Tout public dès 10 ans.

Durée 1h15

La Maison du Théâtre 12 Rue Claude Goasdoué Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 47 33 42

