Les naufrages d’Ulysse- Théâtre La Maison du Théâtre Brest
Les naufrages d’Ulysse- Théâtre La Maison du Théâtre Brest dimanche 28 septembre 2025.
Les naufrages d’Ulysse- Théâtre
La Maison du Théâtre 12 Rue Claude Goasdoué Brest Finistère
Début : 2025-09-28 17:00:00
fin : 2025-09-28 18:15:00
2025-09-28
Se définissant comme un péplum burlesque en noir et blanc, Les Naufrages d’Ulysse, spectacle de la troupe amateur brestoise multi-récompensée L’Entonnoir Théâtre, marient jeu, danse, théâtre d’ombres et d’objets.
Vingt ans après, Ulysse revient de la Guerre de Troie. Arrivé à Ithaque, il découvre avec stupeur que Polos, un compagnon, a usurpé son identité. Pire, celui-ci a profité de son absence pour s’inventer une légende bien avantageuse L’Odyssée. Ulysse se retrouve alors face à un dilemme faire perdurer une légende flamboyante ou révéler une vérité beaucoup moins glorieuse… Et si Ulysse était un imposteur ? Construite sous forme de flash-back, cette fresque navigue constamment entre mythe et réalité et nous immerge dans les aventures d’un héros déboussolé devenu prisonnier de sa réputation.
L’Entonnoir Théâtre (Finistère)
Informations pratiques :
Tout public dès 10 ans.
Durée 1h15
La Maison du Théâtre 12 Rue Claude Goasdoué Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 47 33 42
