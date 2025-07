Saison Brésil-France 2025 : la gastronomie brésilienne mise à l’honneur à Paris Plages Les Nautes Paris

Saison Brésil-France 2025 : la gastronomie brésilienne mise à l’honneur à Paris Plages Les Nautes Paris vendredi 4 juillet 2025 .

Cet évènement fait partie de Saison Brésil-France 2025 : tout le programme enfin dévoilé !

Des plats traditionnels à la street food d’aujourd’hui, Paris Plages explore la richesse culinaire brésilienne aux côtés de la cheffe brésilienne Alessandra Montagne Gomes.

Alessandra Montagne est une locavore au grand coeur, qui ne jure que par des produits bien sourcés. Née à Rio de Janeiro, elle est élevée par ses grands-parents fermiers, dans un petit village sans eau ni électricité. C’est là qu’elle apprend les rudiments de la cuisine. Arrivée à Paris et après l’école hôtelière Jean Drouant, elle passe, entre autres, par les cuisines de William Ledeuil, Adeline Grattard et Benoît Castel. Après son restaurant « Tempero », elle ouvre « Nosso » en 2021 dans le 13e arrondissement. Son livre « De Rio à Paris, Ma Cuisine de Coeur », est consacré à son pays et à sa passion pour la cuisine aux influences ensoleillées.

Pour mettre en lumière le paysage gastronomique franco-brésilien, Paris Plages accueille deux temps de programmation :

Une carte brésilienne sur-mesure au restaurant Les Nautes du 5 juillet au 31 août

Au cœur de Paris, avec une vue unique sur la Seine et sur les façades XVIIème siècle de l’île St-Louis, Les Nautes est un espace de restauration, de détente, de fête, de rencontre et de culture pour les parisiens. A l’occasion de Paris Plages, une carte typiquement brésilienne développée en collaboration avec Alessandra Montagne Gomes est proposée.

> Les Nautes, 1 Quai des Célestins, 4e, du 5 juillet au 31 août

Gastronomie brésilienne sur le parvis de l’Hôtel de Ville du 12 juillet au 20 août

Sur le parvis de l’Hôtel de Ville, une forêt urbaine ainsi qu’un terrain de beach volley seront ouverts à tous pendant Paris plages. À proximité, deux cabanes de restauration brésilienne seront installées.

Plus d’infos sur la programmation à venir.

> Parvis de l’Hôtel de Ville, du 12 juillet au 20 août

Les Nautes 1 Quai des Célestins 75004 Paris