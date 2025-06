Fête de la Musique : plus de 40 artistes autour du piano sauvage d’ARTSON avec Sous le Radar Les Nautes Paris 21 juin 2025

L’association Sous le Radar va transformer les

quais de Seine en scène à ciel ouvert, le temps d’un événement inédit qui

célébrera l’été et la musique. Elle proposera de 13h à 21h une journée de

concerts et de rencontres en plein air, en bord de Seine, aux Nautes (Paris 4e).

Pendant ces 8 heures de concerts non-stop, les artistes de la scène émergente

se relaieront sur scène autour du piano sauvage d’ARTSON pour offrir au public de

nombreux moments musicaux généreux, mêlant piano-voix, chansons originales et

collaborations inédites.

Une scène émergente en effervescence

La programmation mettra en lumière la richesse

et la diversité de la scène émergente, dans un esprit de rencontre et de

création collective.

Entre pop et variété française, la

programmation réunira Ajaz, Alex100, ArtDéco, biron, Blandine Martinez, Capucine, CLAES,

Courrier Sud, Coz, Deborah Leclerq, Donamaria, Emma Hoet, Esther Kiely, Illa,

Inès Defontaine, Jade Rema, Jeanne Patronik, Joan, Jules Teinturier, Justine

Chasles, La Petite, Lémofil, Léo Labarrière, Lisa Mistretta, Louis Bekk, Louise

Chérie, Maison Pierō, Marcia, Marius, Mélo Lauret, Nina Battisti,

Samson, SANAA, Sizyf, SKIA, TheFrenchKris, Tianmi, Valentin Z, Velours by MEG

et Vio.

Plusieurs de ces artistes ont déjà participé à l’un

des événements de Sous le Radar, qui avait réuni plus de 2 000

personnes à l’occasion de la Fête de la Musique 2024.

Le piano sauvage d’ARTSON

ARTSON, de son vrai nom Quentin Morant, est

musicien, auteur, compositeur, interprète et producteur. Après une formation en

piano classique, il a créé son projet Piano Sauvage, un format de concerts

atypiques en espace public, où il accompagne et interviewe des artistes de tous

horizons.

Ces performances spontanées, filmées dans les

rues de Paris, sont partagées sur les réseaux, promouvant la scène émergente et

favorisant les rencontres musicales. Son premier single « Les mots », sorti le

28 juin 2024, annonce la sortie prochaine de son album.

Les Nautes, une parenthèse en bord de Seine

Au cœur de Paris, avec une vue unique sur la

Seine et sur les façades XVIIe siècle de l’île Saint-Louis, Les

Nautes est un espace de restauration, de détente, de rencontre et de culture

pour les Parisiens. Ce lieu emblématique, situé en bord de Seine, accueillera

cet événement dans un esprit festif et convivial, à ciel ouvert, pour une

invitation à la découverte musicale et au partage.

« Après le

succès des trois premières éditions de notre festival et de l’événement organisé

pour la Fête de la Musique en 2024, nous sommes heureux de proposer ce nouveau

rendez-vous avec ARTSON, qui incarne parfaitement l’esprit de Sous le Radar :

une approche libre et singulière de la scène musicale. En réunissant plus de 40

artistes autour de son piano sauvage, nous allons offrir au public un précieux moment

de musique et de rencontres, en plein air et en bord de Seine, au cœur de la

ville. » Nicolas Mienville, PRÉSIDENT DE L’association Sous le Radar

À propos de l’association Sous le Radar Créée en 2022, l’association Sous le Radar a pour objet le développement et la promotion d’artistes en début de carrière à travers la conception, la réalisation, la production et l’organisation d’événements artistiques dans le domaine du spectacle vivant. Les trois premières éditions du Festival Sous le Radar ont réuni au total 35 artistes et plus de 1 500 festivaliers. En 2024, l’association a organisé plusieurs autres événements, réunissant une cinquantaine d’artistes et plus de 4 000 spectateurs.

Plus d’informations sur www.sousleradar.fr

Le samedi 21 juin 2025

de 12h00 à 21h00

gratuit

Tout public.

Les Nautes 1, quai des Célestins 75004 Paris

https://sousleradar.fr/ contact@sousleradar.fr https://www.facebook.com/festivalsousleradar https://www.facebook.com/festivalsousleradar

