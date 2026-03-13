Les Nautiques Zone Technique 1 Le Grau-du-Roi

Les Nautiques

Zone Technique 1 Port Camargue Le Grau-du-Roi Gard

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03 10:00:00

fin : 2026-04-06 19:00:00

Date(s) :

2026-04-03

Comme tous les ans durant le grand week-end de Pâques, se déroulera les Nautiques de Port-Camargue, le plus grand salon du bateau neuf et d’occasion de Méditerranée.

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Zone Technique 1 Port Camargue Le Grau-du-Roi 30240 Gard Occitanie +33 4 66 51 81 65 lesnautiques@orange.fr

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English :

Every year during the Easter weekend, Les Nautiques de Port-Camargue, the largest new and used boat show in the Mediterranean, takes place.

L’événement Les Nautiques Le Grau-du-Roi a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de Tourisme Le Grau du Roi Port Camargue