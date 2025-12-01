Les navettes gratuites de noël avenue 14 juillet 1789 Montélimar

Les navettes gratuites de noël

avenue 14 juillet 1789 Parking Palais des Congrès Charles Aznavour Montélimar Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 09:00:00

fin : 2025-12-21 18:00:00

Date(s) :

2025-12-13 2025-12-20

Des navettes gratuites sont mise en place pour transporter gratuitement les clients au centre ville en partenariat avec les concessionnaires de voiture de Montelimar et l’association des calandres montilienne.

.

avenue 14 juillet 1789 Parking Palais des Congrès Charles Aznavour Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 19 96 52 07

English :

In partnership with Montelimar’s car dealers and the association des calandres montilienne, free shuttles have been set up to transport customers to the town center.

German :

In Zusammenarbeit mit den Autohändlern von Montelimar und der Association des Calandres Montilienne werden kostenlose Shuttlebusse eingerichtet, die die Kunden kostenlos ins Stadtzentrum bringen.

Italiano :

In collaborazione con i concessionari di Montelimar e l’associazione delle calandre montiliane, saranno disponibili navette gratuite per trasportare i clienti in centro città.

Espanol :

En colaboración con los concesionarios de Montelimar y la asociación de calandrias montillanas, habrá lanzaderas gratuitas para transportar a los clientes hasta el centro de la ciudad.

L’événement Les navettes gratuites de noël Montélimar a été mis à jour le 2025-11-22 par Montélimar Tourisme Agglomération