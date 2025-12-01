Les navettes gratuites de noël avenue 14 juillet 1789 Montélimar
Les navettes gratuites de noël avenue 14 juillet 1789 Montélimar samedi 13 décembre 2025.
Les navettes gratuites de noël
avenue 14 juillet 1789 Parking Palais des Congrès Charles Aznavour Montélimar Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13 09:00:00
fin : 2025-12-21 18:00:00
Date(s) :
2025-12-13 2025-12-20
Des navettes gratuites sont mise en place pour transporter gratuitement les clients au centre ville en partenariat avec les concessionnaires de voiture de Montelimar et l’association des calandres montilienne.
.
avenue 14 juillet 1789 Parking Palais des Congrès Charles Aznavour Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 19 96 52 07
English :
In partnership with Montelimar’s car dealers and the association des calandres montilienne, free shuttles have been set up to transport customers to the town center.
German :
In Zusammenarbeit mit den Autohändlern von Montelimar und der Association des Calandres Montilienne werden kostenlose Shuttlebusse eingerichtet, die die Kunden kostenlos ins Stadtzentrum bringen.
Italiano :
In collaborazione con i concessionari di Montelimar e l’associazione delle calandre montiliane, saranno disponibili navette gratuite per trasportare i clienti in centro città.
Espanol :
En colaboración con los concesionarios de Montelimar y la asociación de calandrias montillanas, habrá lanzaderas gratuitas para transportar a los clientes hasta el centro de la ciudad.
L’événement Les navettes gratuites de noël Montélimar a été mis à jour le 2025-11-22 par Montélimar Tourisme Agglomération