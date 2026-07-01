Les Négociants de l’Alliance, La Cité du Vin, Bordeaux

Informations pratiques

Les Négociants de l’Alliance Mardi 7 juillet, 19h00 La Cité du Vin Gironde

Événement gratuit, inscription en ligne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-07T19:00:00+02:00 – 2026-07-07T21:00:00+02:00

Fin : 2026-07-07T19:00:00+02:00 – 2026-07-07T21:00:00+02:00

Le film Les Négociants de l’Alliance dévoile l’histoire méconnue de la communauté juive d’origine portugaise installée à Bordeaux et son rôle essentiel dans le commerce du vin. Un documentaire sensible sur la transmission, l’exil, l’identité et le lien entre mémoire et terroir.

La projection du film documentaire « Les Négociants de l’Alliance » (52mn) réalisé par Vic de Mayo et Justin Lecarpentier sera suivie d’une rencontre et d’une dégustation.

Le film dévoile comment les Juifs chassés par l’Inquisition portugaise aidèrent à commercialiser les vins de Bordeaux : un apport majeur et méconnu de la communauté juive à la société bordelaise jusqu’à nos jours. Entre prospérité, persécutions et exils, elle traverse les siècles jusqu’à sa reconstruction. Un récit de mémoire et de résilience, entre archives, témoignages et héritages vivants.

Au XVIe siècle, Bordeaux voit émerger une nouvelle communauté juive : les marranes, ces convertis d’Espagne et du Portugal traqués par l’Inquisition. En quête de sécurité, ils trouvent refuge en Aquitaine, où ils obtiennent des lettres de naturalité, puis la protection officielle des rois de France. Détenteurs d’un savoir-faire unique, ils s’imposent dans le négoce du vin, contribuant à l’essor de Bordeaux sur la scène internationale. Mais leur réussite suscite la suspicion…

Fil rouge du documentaire, le vin apparaît bien au-delà de son rôle économique : il symbolise l’enracinement, la transmission des savoirs et le passage du temps.

Maison de production : Eva Production / ICI Nouvelle Aquitaine

La Cité du Vin Esplanade de Pontac, 134 Quai de Bacalan, 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://ticket.laciteduvin.com/b2c/ticketSale/details?parent=VW_EVE_N0&child=VW_EVE_008&sellItemCode=EVEGRT »}]

Projection du film documentaire « Les Négociants de l’Alliance » projection cinéma

Gallion