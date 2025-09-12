Les Négresses vertes Place Gambetta Bergerac

Les Négresses vertes Place Gambetta Bergerac samedi 28 février 2026.

Place Gambetta Centre Culturel Michel Manet Bergerac Dordogne

Début : 2026-02-28
fin : 2026-02-28

2026-02-28

Musique
Tout public
Issues de la mouvance punk, Les Négresses Vertes sont devenues un des représentants emblématiques de la musique française à l’étranger. Le public se reconnaît toujours dans l’esprit de ses chansons et l’énergie de ses concerts.
Né à Paris en 1987, le groupe indépendant de Rock acoustique doit autant à la chanson réaliste qu’aux musiques méditerranéennes.
Il franchit les frontières avec leur premier album “Mlah en 1988, entre dans les charts anglais avec ses remixes dès 1989. 3 albums suivent Famille Nombreuse en 1991, Zigzague en 1995, et Trabendo en 1999.
Le groupe s’exporte à l‘international jusqu’en 2001.
La reformation des Négresses Vertes en 2018 est suivie d’une tournée de 350 dates jusqu’en décembre 2024.
La tournée reprend en 2026.   .

Place Gambetta Centre Culturel Michel Manet Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 57 71 51  centre.culturel@la-cab.fr

