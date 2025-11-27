LES NEGRESSES VERTES – DOME DE MUTZIG Mutzig

LES NEGRESSES VERTES Début : 2026-03-25 à 20:00. Tarif : – euros.

Curieuse histoire que celle des Négresses Vertes,Le groupe indépendant de Rock acoustique né à Paris en 1987, doit autant à la chanson réaliste qu’aux musiques méditerranéennes. Il franchi les frontières avec son premier album « Mlah » en 1988, entre dans les charts anglais avec ses remixes dès 1989 , 3 albums suivent « Famille Nombreuse » en 1991, « Zigzague » en 1995, « Trabendo » en 1999Le groupe s’exporte à l ‘international jusqu’en 2001. La reformation en 2018 est suivie d’une tournée de plus de 300 dates jusqu’en décembre 2024.

DOME DE MUTZIG Rue du Mattfeld – 67190 Mutzig 67