Les négresses vertes en concert Rignac
Les négresses vertes en concert Rignac vendredi 10 avril 2026.
Les négresses vertes en concert
Rignac Aveyron
Tarif :
Date :
Début : 2026-04-10
fin : 2026-04-10
Date(s) :
2026-04-10
Start 20h à l’espace André Jarlan.
Première partie: une touche d’optimisme puis les négresses vertes.
Réservation dans les points de vente habituels. Tarifs 35€ à 40€.
Infoline: 06.83.32.69.38 .
Rignac 12390 Aveyron Occitanie +33 5 65 64 46 49 le.racanel@orange.fr
English :
Start 8pm at Espace André Jarlan.
