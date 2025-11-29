Les négresses vertes en concert Rignac

Les négresses vertes en concert

Les négresses vertes en concert Rignac vendredi 10 avril 2026.

Les négresses vertes en concert

Rignac Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-10
fin : 2026-04-10

Date(s) :
2026-04-10

Start 20h à l’espace André Jarlan.
Première partie: une touche d’optimisme puis les négresses vertes.
Réservation dans les points de vente habituels. Tarifs 35€ à 40€.
Infoline: 06.83.32.69.38   .

Rignac 12390 Aveyron Occitanie +33 5 65 64 46 49  le.racanel@orange.fr

English :

Start 8pm at Espace André Jarlan.

L’événement Les négresses vertes en concert Rignac a été mis à jour le 2025-11-27 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)