Les Négresses Vertes Mutzig

Début : Mercredi 2026-03-25 20:00:00

Concert d’un groupe indépendant de Rock acoustique, découvrez la curieuse histoire des Négresses Vertes.

Curieuse histoire que celle des Négresses Vertes,

Le groupe indépendant de Rock acoustique né à Paris en 1987, doit autant à la chanson réaliste qu’aux musiques méditerranéennes. Il franchi les frontières avec son premier album Mlah en 1988, entre dans les charts anglais avec ses remixes dès 1989 , 3 albums suivent Famille Nombreuse en 1991, Zigzague en 1995, Trabendo en 1999. .

16 rue Mattfeld Mutzig 67190 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 38 12 20

English :

Concert by an independent acoustic rock band, discover the curious history of Les Négresses Vertes.

German :

Konzert einer unabhängigen akustischen Rockband. Entdecken Sie die kuriose Geschichte der « Négresses Vertes » (Grüne Negerinnen).

Italiano :

Un concerto di un gruppo rock acustico indipendente, per scoprire la curiosa storia di Les Négresses Vertes.

Espanol :

Concierto de un grupo independiente de rock acústico, descubra la curiosa historia de Les Négresses Vertes.

