LES NÉGRESSES VERTES ZOBITOUR

Traverse de Colombiers Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Emblème du rock français, le groupe mêle influences méditerranéennes et revient en 2026 pour une grande tournée.

Nées de la scène punk, Les Négresses Vertes sont rapidement devenues un emblème de la musique française à l’international. Formé à Paris en 1987, le groupe mêle rock acoustique, chanson réaliste et influences méditerranéennes, et connaît un succès immédiat avec leur premier album Mlah (1988). Après plusieurs années de tournée mondiale, ils se reforment en 2018 pour une tournée de 350 dates. En 2026, ils repartent sur scène avec leur tournée européenne Zobi-Tour. .

Traverse de Colombiers Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 76 76

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English :

An emblem of French rock, the band mixes Mediterranean influences and returns in 2026 for a major tour.

L’événement LES NÉGRESSES VERTES ZOBITOUR Béziers a été mis à jour le 2026-03-12 par 34 ADT34