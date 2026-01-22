Les neiges de Vlaminck

120 Lieu-dit La Tourillère Le Boullay-Thierry Eure-et-Loir

Tarif : 10 – 10 – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-13 10:30:00

fin : 2026-02-15

Date(s) :

2026-02-13

La maison de Maurice de Vlaminck ouvre ses portes les 13, 14 et 15 février 2026. Pour l’occasion un accrochage de plusieurs tableaux de paysages peints par le peintre seront exposés et les jardins du site seront également ouverts aux circulations.

10 .

120 Lieu-dit La Tourillère Le Boullay-Thierry 28270 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire contact@maisonvlaminck.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Visits to villages, heritage sites or local producers, nature walks, family workshops, hikes? The Pays de Dreux Tourist Office will take you on a tour of the region’s must-see places, but is also sure to surprise you with new and original tours of the Pays de Dreux

L’événement Les neiges de Vlaminck Le Boullay-Thierry a été mis à jour le 2026-01-22 par OT AGGLO DU PAYS DE DREUX