Les neiges du Kilimandjaro histoire d’une contreverse géographique (1849-1863) Amphithéâtre du lycée Jules-Ferry Saint-Dié-des-Vosges

Les neiges du Kilimandjaro histoire d’une contreverse géographique (1849-1863)

Amphithéâtre du lycée Jules-Ferry 48 Rue Saint-Charles Saint-Dié-des-Vosges Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-04-02 17:00:00

fin : 2026-04-02

Date(s) :

2026-04-02

La première observation, par un Européen, des célèbres neiges du Kilimandjaro a fait l’objet de débats dans les jeunes institutions géographiques européennes. L’association Budé revient sur les raisons de cette controverse, entre pratique scientifique et enjeux sociaux au milieu du XIXe siècle.Tout public

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Amphithéâtre du lycée Jules-Ferry 48 Rue Saint-Charles Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est +33 3 29 55 00 18 association.bude88@gmail.com

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English :

The first observation, by a European, of the famous snows of Kilimanjaro was the subject of debate in the young European geographical institutions. The Budé Association looks back at the reasons behind this controversy, between scientific practice and social issues in the mid-19th century.

L’événement Les neiges du Kilimandjaro histoire d’une contreverse géographique (1849-1863) Saint-Dié-des-Vosges a été mis à jour le 2026-03-24 par OT SAINT DIE DES VOSGES