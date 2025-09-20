Les Neuches d’or Théâtre à Caumont-sur-Aure Médiathèque Caumont-sur-Aure
Médiathèque Caumont-l’Eventé Caumont-sur-Aure Calvados
Début : 2025-09-20 18:30:00
fin : 2025-09-20 19:20:00
2025-09-20
Dès 7 ans. La compagnie Les Tourneboules met en scène un florilège de textes de Charles Lemaître, poète patoisant natif de Saint-Georges-d’Aunay.
En introduction, Johan Lefebvre proposera une courte sensibilisation au patois normand, en lien avec l’œuvre de Charles Lemaître origines, histoire et particularités de la langue normande. .
Médiathèque Caumont-l’Eventé Caumont-sur-Aure 14240 Calvados Normandie +33 2 31 77 30 57 mediatheque@caumont-sur-aure.fr
English : Les Neuches d’or Théâtre à Caumont-sur-Aure
Ages 7 and up. The company Les Tourneboules stages a selection of texts by Charles Lemaître, the patois poet from Saint-Georges-d?Aunay.
As an introduction, Johan Lefebvre will offer a short introduction to the Norman dialect, in connection with Charles Lemaître?s work: origins, history…
German : Les Neuches d’or Théâtre à Caumont-sur-Aure
Ab 7 Jahren. Das Ensemble Les Tourneboules inszeniert eine Auswahl von Texten des in Saint-Georges-d’Aunay geborenen Mundartdichters Charles Lemaître.
Einleitend wird Johan Lefebvre eine kurze Einführung in die normannische Mundart geben, die mit dem Werk von Charles Lemaître in Verbindung steht: Ursprünge, Geschichte…
Italiano :
Dai 7 anni in su. La compagnia Les Tourneboules mette in scena una raccolta di testi di Charles Lemaître, poeta e scrittore dialettale nato a Saint-Georges-d’Aunay.
Come introduzione, Johan Lefebvre offrirà una breve introduzione al dialetto normanno, in relazione all’opera di Charles Lemaître: origini, storia…
Espanol :
A partir de 7 años. La compañía Les Tourneboules pone en escena una recopilación de textos de Charles Lemaître, poeta y dialectólogo nacido en Saint-Georges-d’Aunay.
Como introducción, Johan Lefebvre ofrecerá una breve introducción al dialecto normando, en relación con la obra de Charles Lemaître: orígenes, historia…
