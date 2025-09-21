Les neuf vitraux et les peintures de la coupole : lecture d’ éléments de l’ornementation architecturale Eglise Notre-Dame-de-l’Annonciation de Vinezac Vinezac

Les neuf vitraux et les peintures de la coupole : lecture d’ éléments de l’ornementation architecturale Dimanche 21 septembre, 10h00 Eglise Notre-Dame-de-l’Annonciation de Vinezac Ardèche

Deux modes de présentation :

– à l’aide de QR codes qui vous permettront d’ écouter les textes de présentation sur votre téléphone

– en lisant des fiches imprimées à votre disposition

Eglise Notre-Dame-de-l’Annonciation de Vinezac 07110 Vinezac Vinezac 07110 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes Parking à proximité

Journées européennes du patrimoine 2025

