Les Nichoirs de la chandeleur

1 Rue du Maréchal De Lattre de Tassigny Wihr-au-Val Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-02-07 15:00:00

fin : 2026-02-07 18:00:00

Date(s) :

2026-02-07

Venez passer une après-midi conviviale en famille, où gourmandise et nature se rencontrent ! Au programme dégustation de délicieuses crêpes maison, des histoires captivantes pour petits et grands. Une occasion idéale de partager des moments chaleureux tout en découvrant les joies de la nature et de la convivialité !

Après le franc succès rencontré l’an passé, l ‘association Wihr-au-val Terres Durables renouvèle pour la troisième fois la manifestation les Nichoirs de la Chandeleur .

Au programme

– la promenade commenté au fil de l’eau (non accessible aux poussettes), sans difficultés.

– l’installation de nichoirs

– contes pour enfants à l’arrivée

Le parcours aboutira dans la cour du domaine Schoenheitz, où des membres de l’association proposeront du vin chaud et du jus de fruit chaud avec des crêpes produites sur place. Une boisson sera offerte aux enfants ayant participé au périple. Ambiance Chandeleur et conviviale.

Une fin d’après-midi plaisante à vivre en famille et entre amis. .

1 Rue du Maréchal De Lattre de Tassigny Wihr-au-Val 68230 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 71 11 22 wtd68230@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and spend a convivial afternoon with your family, where delicacies and nature meet! On the program: delicious homemade crêpes, captivating stories for young and old. An ideal opportunity to share warm moments while discovering the joys of nature and conviviality!

L’événement Les Nichoirs de la chandeleur Wihr-au-Val a été mis à jour le 2026-01-29 par Office de tourisme de la vallée de Munster