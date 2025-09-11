Les noces dans la maison Salle culturelle Le Nantholia Nantheuil

Les noces dans la maison Salle culturelle Le Nantholia Nantheuil jeudi 29 janvier 2026.

Les noces dans la maison

Salle culturelle Le Nantholia Les Grésilles Nantheuil Dordogne

Début : 2026-01-29

fin : 2026-01-29

2026-01-29

Sur scène, trois amoureux de la littérature Hrabalienne s’emparent du roman pour le donner face public avec un

violoncelle, deux oeillets rouges et une cruche de Pilsen.

En 1990 paraissait en France le roman autobiographique de l’écrivain tchèque Bohumil Hrabal, Les Noces dans la Maison. L’auteur y relate, du point de vue de sa femme Eliška, leur rencontre dans les années 1960, leurs premiers émois, puis leur quotidien dans le quartier ouvrier de Prague. De balades en baignades, de monologues en gueules de bois, Hrabal fait découvrir un monde inconnu à celle qui avait été avant la guerre une jeune fille de la bourgeoisie allemande elle découvre la beauté d’une vie simple, sans ambition sociale, où la pauvreté des Hommes est intimement mêlée à la poésie qui les maintient en vie. Sur scène, trois amoureux de la littérature Hrabalienne s’emparent du roman pour le donner face public avec un

violoncelle, deux oeillets rouges et une cruche de Pilsen. .

Salle culturelle Le Nantholia Les Grésilles Nantheuil 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 55 12 50 bit.thiviers@perigord-limousin.fr

English : Les noces dans la maison

On stage, three lovers of Hrabalian literature take up the novel and present it to the public with a cello, two red carnations and a Pilsen jug

cello, two red carnations and a Pilsen jug.

German : Les noces dans la maison

Auf der Bühne nehmen sich drei Liebhaber der Hrabalschen Literatur des Romans an, um ihn vor dem Publikum zu präsentieren

cello, zwei roten Nelken und einem Pilsner Krug.

Italiano :

Sul palco, tre amanti della letteratura di Hrabal riprendono il romanzo e lo recitano per il pubblico con un violoncello, due garofani rossi e una brocca di Pilsen

violoncello, due garofani rossi e una brocca di Pilsen.

Espanol : Les noces dans la maison

Sobre el escenario, tres amantes de la literatura de Hrabal retoman la novela y la interpretan para el público con un violonchelo, dos claveles rojos y una jarra de Pilsen

violonchelo, dos claveles rojos y una jarra de Pilsen.

