Les noces d'Arche Sauternes

samedi 11 octobre 2025

Les noces d’Arche

Château d'Arche Sauternes Gironde

2025-10-11

2025-10-12

2025-10-11

Le Château d’Arche a le plaisir de vous convier à son salon du mariage. Un rendez-vous unique pour les futurs mariés souhaitant découvrir un cadre d’exception et rencontrer des prestataires soigneusement sélectionnés.

Rencontres avec des professionnels du mariage traiteur, photographe, vidéaste, wedding planner, coiffeuse, fleuriste, officiante

Dégustation des vins du Château d’Arche

Défilé de robes de mariées par Elégante parenthèse à prix privilégiés

Restauration disponible sur place .

Château d’Arche Sauternes 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 76 67 67 info@chateau-arche.com

