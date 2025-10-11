Les noces d’Arche Sauternes
Les noces d’Arche Sauternes samedi 11 octobre 2025.
Les noces d’Arche
Château d’Arche Sauternes Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2025-10-11
fin : 2025-10-12
2025-10-11
Le Château d’Arche a le plaisir de vous convier à son salon du mariage. Un rendez-vous unique pour les futurs mariés souhaitant découvrir un cadre d’exception et rencontrer des prestataires soigneusement sélectionnés.
Rencontres avec des professionnels du mariage traiteur, photographe, vidéaste, wedding planner, coiffeuse, fleuriste, officiante
Dégustation des vins du Château d’Arche
Défilé de robes de mariées par Elégante parenthèse à prix privilégiés
Restauration disponible sur place .
Château d’Arche Sauternes 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 76 67 67 info@chateau-arche.com
