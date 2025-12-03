Les Noces de Figaro – Mozart Conservatoire Frédéric Chopin Paris
Les Noces de Figaro – Mozart Conservatoire Frédéric Chopin Paris mercredi 3 décembre 2025.
Par les classes de chant lyrique d’Åsa Junesjö et
direction d’orchestre
d’Adrian Mc Donnell
Emmanuel Dubus, piano
Metteur en scène : Thierry Jennaud
Opéra en 4 actes
Durée : environ 3h30 avec entracte
Figaro et Susanna, valet et camériste au service du comte et de la comtesse Almaviva, doivent surmonter les obstacles posés par le très volage comte sur le chemin de leur union.
Du mercredi 03 décembre 2025 au jeudi 04 décembre 2025 :
mercredi, jeudi
de 19h00 à 21h30
gratuit Public adultes.
Conservatoire Frédéric Chopin 43, rue Bargue 75015 Paris
+33142731532