Les Noces de Figaro – Mozart Conservatoire Frédéric Chopin Paris

Par les classes de chant lyrique d’Åsa Junesjö et

direction d’orchestre

d’Adrian Mc Donnell

Emmanuel Dubus, piano

Metteur en scène : Thierry Jennaud

Opéra en 4 actes

Durée : environ 3h30 avec entracte

Figaro et Susanna, valet et camériste au service du comte et de la comtesse Almaviva, doivent surmonter les obstacles posés par le très volage comte sur le chemin de leur union.

Du mercredi 03 décembre 2025 au jeudi 04 décembre 2025 :

mercredi, jeudi

de 19h00 à 21h30

gratuit Public adultes.

Conservatoire Frédéric Chopin 43, rue Bargue 75015 Paris

+33142731532