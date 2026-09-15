Informations pratiques

Chartres

Les Noces de Figaro – Spectacle du Conservatoire

2 Rue Saint-André Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2027-05-29 16:00:00

fin : 2027-05-29 18:00:00

Date(s) :

2027-05-29

Une version condensée du chef d’œuvre de Mozart et Da Ponte. Programme : Extraits de l’Opéra de Wolfgang Amadeus MOZART.

La classe de chant lyrique du conservatoire nous offre cette année, dans le prolongement des grandes réussites des années précédentes, et pour notre totale délectation, une interprétation revisitée et mise en espace des « noces de Figaro » : autre opéra de Mozart, inspiré du « mariage de Figaro » de Beaumarchais, il met en scène de nombreux chassés-croisés amoureux burlesques, propices à la légèreté, à l’espièglerie et à la virtuosité musicale. .

2 Rue Saint-André Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

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English :

An abridged version of Mozart and Da Ponte’s masterpiece. Program: Excerpts from the opera by Wolfgang Amadeus MOZART.

L’événement Les Noces de Figaro – Spectacle du Conservatoire Chartres a été mis à jour le 2026-09-05 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES