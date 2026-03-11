Les Noces de Saba Missa Luba Concert Mont-Saint-Aignan
Les Noces de Saba Missa Luba Concert Mont-Saint-Aignan jeudi 11 juin 2026.
Les Noces de Saba Missa Luba Concert
1 Parc de la Brotonne Mont-Saint-Aignan Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-11 20:30:00
fin : 2026-06-11
Date(s) :
2026-06-11
Une rencontre musicale entre l’Europe et l’Afrique
Avec Les Noces de Saba, les musiciens de La Camera delle Lacrime imaginent à leur façon l’événement mythique qui a uni la reine de Saba
La Camera delle Lacrime
Bruno Bonhoure, direction musicale, chant, percussions
Luanda Siqueira, chant
Oua-Anou Diarra, chant, flûte mandingue, tamani, djéli n’goni, calebasse
Mokrane Adlani, chant, violon oriental, oud
Stéphanie Petibon, luth
Senny Camara, chant, kora
Khaï-Dong Luong, recherche, dramaturgie, écriture scénique, mise en scène
Avec le Chœur de chambre de Rouen et le Chœur de Jeunes de Rouen (direction Frédéric Pineau) .
1 Parc de la Brotonne Mont-Saint-Aignan 76130 Seine-Maritime Normandie
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English : Les Noces de Saba Missa Luba Concert
L’événement Les Noces de Saba Missa Luba Concert Mont-Saint-Aignan a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de tourisme Rouen tourisme