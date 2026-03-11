Les Noces de Saba Missa Luba Concert

1 Parc de la Brotonne Mont-Saint-Aignan Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-11 20:30:00

fin : 2026-06-11

Date(s) :

2026-06-11

Une rencontre musicale entre l’Europe et l’Afrique

Avec Les Noces de Saba, les musiciens de La Camera delle Lacrime imaginent à leur façon l’événement mythique qui a uni la reine de Saba

La Camera delle Lacrime

Bruno Bonhoure, direction musicale, chant, percussions

Luanda Siqueira, chant

Oua-Anou Diarra, chant, flûte mandingue, tamani, djéli n’goni, calebasse

Mokrane Adlani, chant, violon oriental, oud

Stéphanie Petibon, luth

Senny Camara, chant, kora

Khaï-Dong Luong, recherche, dramaturgie, écriture scénique, mise en scène

Avec le Chœur de chambre de Rouen et le Chœur de Jeunes de Rouen (direction Frédéric Pineau) .

1 Parc de la Brotonne Mont-Saint-Aignan 76130 Seine-Maritime Normandie

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English : Les Noces de Saba Missa Luba Concert

L’événement Les Noces de Saba Missa Luba Concert Mont-Saint-Aignan a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de tourisme Rouen tourisme