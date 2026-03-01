Les Noces de Sainte Claire

40 Rue de Sainte-Claire Berneuil-sur-Aisne Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 10:00:00

fin : 2026-03-15 18:00:00

Date(s) :

2026-03-14 2026-03-15

Salon du Mariage | 14 & 15 Mars 2026

Découvrez le Salon du Mariage Les Jolis Jours, un événement unique dédié aux futurs mariés qui rêvent d’un mariage élégant, authentique et rempli d’émotions.

Pendant deux jours, venez rencontrer des prestataires passionnés du monde du mariage wedding planner, wedding designer, traiteur, photographe, vidéaste, fleuriste, créateurs de robes, DJ, maquilleuse, coiffeuse et bien d’autres professionnels qui vous accompagneront dans l’organisation de votre grand jour.

40 Rue de Sainte-Claire Berneuil-sur-Aisne 60350 Oise Hauts-de-France +33 6 36 33 99 58 lesnocesdesainteclaire@gmail.com

English :

Salon du Mariage | March 14 & 15, 2026

Discover the Salon du Mariage Les Jolis Jours, a unique event dedicated to future brides and grooms who dream of an elegant, authentic and emotional wedding.

For two days, come and meet passionate service providers from the world of weddings: wedding planners, wedding designers, caterers, photographers, videographers, florists, dress designers, DJs, make-up artists, hairdressers and many other professionals who will help you organize your big day.

L’événement Les Noces de Sainte Claire Berneuil-sur-Aisne a été mis à jour le 2026-03-06 par Compiègne Pierrefonds Tourisme