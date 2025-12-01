Les Noces en herbe MOZART POUR LES PETITES OREILLES CITE DE LA VOIX Vézelay

Les Noces en herbe

MOZART POUR LES PETITES OREILLES

CITE DE LA VOIX 4 rue de l'Hôpital 89450 VÉZELAY

2025-12-20 15:00:00

Les Noces en herbe

MOZART POUR LES PETITES OREILLES

Une joyeuse adaptation des Noces de Figaro à partager en famille des abeilles, un papillon, une araignée amoureuse… et une boîte à musique

géante ! Un opéra miniature où Mozart se murmure à hauteur de fleurs.

Dès 3 ans

Distribution

COMPAGNIE MATULU

Florie Dufour soprano et bassoniste

Virgile Frannais baryton

Nicolas Sourioux mise en scène .

+33 3 86 94 84 30

L’événement Les Noces en herbe

