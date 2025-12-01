Les Noces en herbe MOZART POUR LES PETITES OREILLES CITE DE LA VOIX Vézelay
CITE DE LA VOIX 4 rue de l’Hôpital 89450 VÉZELAY Vézelay Yonne
Gratuit
Début : 2025-12-20 15:00:00
fin : 2025-12-20
2025-12-20
Une joyeuse adaptation des Noces de Figaro à partager en famille des abeilles, un papillon, une araignée amoureuse… et une boîte à musique
géante ! Un opéra miniature où Mozart se murmure à hauteur de fleurs.
Dès 3 ans
Distribution
COMPAGNIE MATULU
Florie Dufour soprano et bassoniste
Virgile Frannais baryton
Nicolas Sourioux mise en scène .
CITE DE LA VOIX 4 rue de l’Hôpital 89450 VÉZELAY Vézelay 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 94 84 30
