Les Nocturnes Arborescences d’avril

La Bambouseraie en Cévennes 552 Montsauve Générargues Gard

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 21:00:00

fin : 2026-04-18 23:00:00

Date(s) :

2026-04-18 2026-04-25

Les nocturnes Arborescences d’avril

18 & 25 avril 2026

Horaires 21h à 23h

Tout au long du parcours, un tapis sonore enveloppe le public. L’univers musical vous emmène dans les coulisses du monde nocturne.

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La Bambouseraie en Cévennes 552 Montsauve Générargues 30140 Gard Occitanie bambou@bambouseraie.fr

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English :

Arborescences nocturnes in April

april 18 & 25, 2026

Times: 9pm to 11pm

Throughout the tour, a carpet of sound envelops the audience. The musical universe takes you behind the scenes of the nocturnal world.

L’événement Les Nocturnes Arborescences d’avril Générargues a été mis à jour le 2026-03-18 par SPL Alès Cévennes Cévennes Tourisme