Les Nocturnes Arborescences d’avril La Bambouseraie en Cévennes Générargues
Les Nocturnes Arborescences d’avril La Bambouseraie en Cévennes Générargues samedi 18 avril 2026.
Les Nocturnes Arborescences d’avril
La Bambouseraie en Cévennes 552 Montsauve Générargues Gard
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 21:00:00
fin : 2026-04-18 23:00:00
Date(s) :
2026-04-18 2026-04-25
Les nocturnes Arborescences d’avril
18 & 25 avril 2026
Horaires 21h à 23h
Tout au long du parcours, un tapis sonore enveloppe le public. L’univers musical vous emmène dans les coulisses du monde nocturne.
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La Bambouseraie en Cévennes 552 Montsauve Générargues 30140 Gard Occitanie bambou@bambouseraie.fr
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English :
Arborescences nocturnes in April
april 18 & 25, 2026
Times: 9pm to 11pm
Throughout the tour, a carpet of sound envelops the audience. The musical universe takes you behind the scenes of the nocturnal world.
L’événement Les Nocturnes Arborescences d’avril Générargues a été mis à jour le 2026-03-18 par SPL Alès Cévennes Cévennes Tourisme