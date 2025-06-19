Les Nocturnes au Château Monts-sur-Guesnes

Les Nocturnes au Château Monts-sur-Guesnes jeudi 19 juin 2025.

Les Nocturnes au Château

Allée des Marronniers Monts-sur-Guesnes Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-19

fin : 2025-07-17

Date(s) :

2025-06-19 2025-07-17 2025-08-28 2025-09-18

4 balades nocturnes au Château pour des instantanés immersifs…en musique, contes, magie et céramique !

’ ́ ? Découvrir ou redécouvrir le Château sous un autre angle.

Une visite complète du Château vous est proposée, en compagnie d’artistes, pour offrir un avec le Château. Un dialogue privilégié, dans une atmosphère feutrée. .

Allée des Marronniers Monts-sur-Guesnes 86420 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 22 89 81

English : Les Nocturnes au Château

German : Les Nocturnes au Château

Italiano :

Espanol : Les Nocturnes au Château

L’événement Les Nocturnes au Château Monts-sur-Guesnes a été mis à jour le 2025-08-01 par Office de Tourisme du Pays Loudunais