Les Nocturnes de Caractère La Mothe-Saint-Héray

Les Nocturnes de Caractère La Mothe-Saint-Héray vendredi 22 août 2025.

Les Nocturnes de Caractère

2 allée de l’Orangerie La Mothe-Saint-Héray Deux-Sèvres

Début : 2025-08-22

fin : 2025-08-22

Date(s) :

2025-08-22

Animation nocturne pour découvrir le patrimoine des Petites Cités de Caractère® sous l’émotion d’un spectacle.

A La Mothe Saint-Héray, la “grande veillée des sons” revient dans les jardins et la galerie de l’Orangerie à la lueur des chandelles.

Au gré de ses compositions et des pièces classiques pour le piano, Jean Luc Algourdin nous invite avec Emmanuelle Lefeuvre (accordéon) et Alexandre Benoist (violon) à goûter leurs coloriages sonores avec passion, tendresse, énergie…

De bien belles pages musicales pour faire valser les sensations, les émotions ! .

2 allée de l’Orangerie La Mothe-Saint-Héray 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 60 93 23 36 communication@lamothe79800.fr

