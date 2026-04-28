Les Nocturnes de Fangorn Fangorn Taverne Plénée-Jugon
Les Nocturnes de Fangorn Fangorn Taverne Plénée-Jugon mercredi 22 juillet 2026.
Plénée-Jugon
Les Nocturnes de Fangorn
Fangorn Taverne 101 Le bas lesteneuf Plénée-Jugon Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 18:00:00
fin : 2026-07-22 23:00:00
Date(s) :
2026-07-22
Marché d’artisan dans un endroit magique, une taverne médiévale fantastique, le marché se déroulera dans les bois. .
Fangorn Taverne 101 Le bas lesteneuf Plénée-Jugon 22640 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 85 56 42 68
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English :
L’événement Les Nocturnes de Fangorn Plénée-Jugon a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor
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