Les Nocturnes de la Terreur au Musée de l’Illusion Musée de l’Illusion Paris

Les Nocturnes de la Terreur au Musée de l’Illusion Musée de l’Illusion Paris lundi 27 octobre 2025.

Du 27 octobre au 1er novembre, six soirées exceptionnelles plongent le musée dans une atmosphère immersive et terrifiante : décors effrayants, mises en scène spectaculaires et illusions saisissantes.

Chaque soirée sera rythmée par un magicien ou un hypnotiseur, tandis que monstres, sorcières et personnages cultes déambuleront dans le musée et jusque dans la confiserie féérique Hans & Gretel pour aller à la rencontre des visiteurs.

Une découverte macabre vient d’avoir lieu : un visiteur a été envoûté. Il n’est pas sûr que les participants en sortent indemnes. Tout au long de leur visite et pour percer le mystère, des scènes fantastiques seront à vivre pour retrouver l’esprit à désenvoûter.

Hypnotiseurs, mentalistes, magiciens, performers, distribution de bonbons effrayants, découvrez le musée de l’illusion comme vous ne l’avez jamais vu

Du lundi 27 octobre 2025 au samedi 01 novembre 2025 :

payant

32 euros

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-27T01:00:00+01:00

fin : 2025-11-02T00:59:59+01:00

Date(s) :

Musée de l’Illusion 98 rue Saint-Denis 75001 Paris