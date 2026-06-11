Les Nocturnes de l’abbaye du Mont-Saint-Michel Colorama Le Mont-Saint-Michel vendredi 3 juillet 2026.

Le Mont-Saint-Michel

Les Nocturnes de l’abbaye du Mont-Saint-Michel Colorama

Abbaye Le Mont-Saint-Michel Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-03 19:30:00

fin : 2026-08-31

Date(s) :

2026-07-03

Spectaculaires Allumeurs d’images propose aux visiteurs un tout nouveau spectacle pour les nocturnes de l’abbaye du Mont-Saint-Michel.

À la tombée de la nuit, l’abbaye du Mont-Saint-Michel se transforme et révèle toute sa magie. Pour cette nouvelle édition des Nocturnes, Spectaculaires propose Colorama , un parcours inédit à travers des espaces emblématiques de l’abbaye.

Projections monumentales, créations lumineuses et installations artistiques invitent les visiteurs à explorer le monument sous un nouveau regard. Cette année, la couleur est au cœur de l’expérience elle guide le parcours, sublime l’architecture et dévoile les trésors de l’abbaye dans une atmosphère poétique et immersive.

Billetterie dans les Bureaux d’Information Touristique de l’Office de Tourisme Mont Saint-Michel Normandie. .

Abbaye Le Mont-Saint-Michel 50170 Manche Normandie

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English : Les Nocturnes de l’abbaye du Mont-Saint-Michel Colorama

L’événement Les Nocturnes de l’abbaye du Mont-Saint-Michel Colorama Le Mont-Saint-Michel a été mis à jour le 2026-06-11 par OT MSM Normandie BIT Genêts