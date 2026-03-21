Les Nocturnes de l’Histoire Conférence Cité administrative Pau

Les Nocturnes de l’Histoire Conférence

Cité administrative Archives Départementales des P.A Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-25

fin : 2026-03-25

Date(s) :

2026-03-25

• 17h30–19h00 Des femmes à la tête de papeteries ouest-pyrénéennes (XVIIe–XIXe siècle)

– Conférence par Jeanne Valois.

Inscription obligatoire archives @ le64.fr .

Cité administrative Archives Départementales des P.A Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine archives@le64.fr

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English : Les Nocturnes de l’Histoire Conférence

L’événement Les Nocturnes de l’Histoire Conférence Pau a été mis à jour le 2026-03-18 par OT Pau