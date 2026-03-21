Les Nocturnes de l’Histoire Conférence Cité administrative Pau
Les Nocturnes de l’Histoire Conférence Cité administrative Pau mercredi 25 mars 2026.
Les Nocturnes de l’Histoire Conférence
Cité administrative Archives Départementales des P.A Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-25
fin : 2026-03-25
Date(s) :
2026-03-25
• 17h30–19h00 Des femmes à la tête de papeteries ouest-pyrénéennes (XVIIe–XIXe siècle)
– Conférence par Jeanne Valois.
Inscription obligatoire archives @ le64.fr .
Cité administrative Archives Départementales des P.A Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine archives@le64.fr
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English : Les Nocturnes de l’Histoire Conférence
L’événement Les Nocturnes de l’Histoire Conférence Pau a été mis à jour le 2026-03-18 par OT Pau