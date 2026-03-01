Les Nocturnes de l’Histoire La logistique Napoléonienne… Pour les nuls ! Brienne-le-Château

Les Nocturnes de l’Histoire La logistique Napoléonienne… Pour les nuls !

34 rue de l’Ecole Militaire Brienne-le-Château Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-25 17:00:00

fin : 2026-03-25 18:00:00

Date(s) :

2026-03-25

Les amateurs discutent tactique, les professionnels parlent de logistique

À l’occasion des Nocturnes 2026, le musée Napoléon met en scène un aspect méconnu mais indispensable au fonctionnement des armées la logistique.

Dans l’imaginaire collectif, parler des campagnes napoléoniennes c’est évoquer les stratégies de Napoléon, le mouvement des troupes, la fougue et la bravoure des soldats. Si ces aspects contribuent à la gloire de l’épopée napoléonienne, il manque cependant un rouage indispensable à cette réussite la logistique. Cela parait évident mais c’est pourtant méconnu et peu évoqué car moins glorieux que les faits d’armes.

Cette logistique, même si le terme est anachronique, peut être organisée, sans entrer dans tous les détails, en trois grandes catégories le train d’artillerie, le train des équipages, le service de santé.

En d’autres termes, tout ce qui sert au soldat pour faire la guerre les armes, la nourriture, les vêtements et les soins médicaux. En bon chef de guerre, Napoléon a compris son importance et organise ses campagnes en fonction de ces aspects si les vivres sont insuffisantes, la campagne ne s’engage pas ou du moins, pas tant que le nécessaire n’est pas réuni. Pour avoir une meilleure mobilité, la sobriété est de mise pour l’ensemble des troupes. On estime que l’armée doit disposer de 18 jours d’approvisionnement en moyenne, soit 3 jours de pains portés par le soldat, 6 jours dans les caissons des unités et 9 jours en farine transportés par le train des équipages. Il faut aussi faire suivre les colonnes par des troupeaux dont les bêtes sont abattues peu à peu en fonction des besoins. Ensuite, la pratique est de vivre essentiellement sur le pays adverse, ce qui réduit la part des convois. La logistique napoléonienne est optimale pour des campagnes menées sur des pays riches, comme la confédération allemande, mais les limites de son efficacité se dévoilent sur des campagnes dans des pays pauvres comme en Espagne ou sur des pratiques spécifiques telle la terre brulée , comme en Russie.

Afin de rendre cette logistique plus performante, Napoléon militarise petit à petit les différents organes le train d’artillerie en 1800, le train du génie en 1806, le train des équipages en 1807 et enfin le service santé en 1809.

A l’occasion de ces Nocturnes de l’Histoire 2026, le Musée Napoléon choisit de rendre abordable la compréhension de cette logistique indispensable aux campagnes militaires napoléoniennes, à l’aide de dioramas récemment acquis et montrés pour la première fois au public. Il est d’ailleurs assez logique que ce type de dioramas soit bien plus rare que ceux de grognards ou de cavaliers. La logistique est souvent dans un angle mort de l’historiographie et des représentations et donc habituellement peu présente dans les collections des musées.

Les visites flash proposées ne prétendent pas présenter de manière exhaustive le fonctionnement et l’évolution de la logistique sous le règne de Napoléon, mais de vulgariser un aspect complexe tout en donnant un nouvel éclairage des campagnes napoléoniennes qui sort des clichés habituels et qu’illustrent ces récentes acquisitions du musée.

