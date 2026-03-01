Les nocturnes de l’histoire

salle des fêtes Le Pègue Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-25 18:30:00

fin : 2026-03-25 22:00:00

Date(s) :

2026-03-25

18h30 conférence Loïc Serrières: les Gaulois du midi- 19h15 conférence Christian Blanc: deux siècles de recherches au Pègue- 20h moment convivial- 21h visite du musée archéologique

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salle des fêtes Le Pègue 26770 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 53 68 21 museedupegue26@gmail.com

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English :

6:30 pm lecture Loïc Serrières: les Gaulois du midi- 7:15 pm lecture Christian Blanc: deux siècles de recherches au Pègue- 8 pm convivial moment- 9 pm visit to the archaeological museum

L’événement Les nocturnes de l’histoire Le Pègue a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes