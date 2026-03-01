Les nocturnes de l’histoire Le Pègue
Les nocturnes de l’histoire Le Pègue mercredi 25 mars 2026.
Les nocturnes de l’histoire
salle des fêtes Le Pègue Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-25 18:30:00
fin : 2026-03-25 22:00:00
Date(s) :
2026-03-25
18h30 conférence Loïc Serrières: les Gaulois du midi- 19h15 conférence Christian Blanc: deux siècles de recherches au Pègue- 20h moment convivial- 21h visite du musée archéologique
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salle des fêtes Le Pègue 26770 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 53 68 21 museedupegue26@gmail.com
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English :
6:30 pm lecture Loïc Serrières: les Gaulois du midi- 7:15 pm lecture Christian Blanc: deux siècles de recherches au Pègue- 8 pm convivial moment- 9 pm visit to the archaeological museum
L’événement Les nocturnes de l’histoire Le Pègue a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes