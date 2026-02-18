Les nocturnes de l’histoire | Les mythes de la Grèce ancienne Place Reine Mathilde Caen

Les nocturnes de l’histoire | Les mythes de la Grèce ancienne

L’équipe du projet ERC AGRELITA, hébergé à l’Université de Caen Normandie par le Centre Michel de Boüard Craham, donnera une conférence à plusieurs voix qui portera sur les mythes de la Grèce ancienne au Moyen Âge et à la Renaissance (textes et images).

18h00 : accueil dans l’auditorium de l’abbaye aux Dames

18h15 La figure d’Orphée Julie Labregère

18h30 Daphné et Apollon Giulia Parma

18h45 Arachné et Minerve Catherine Gaullier-Bougassas

19h00 Le jugement de Pâris Adrian Faure

19h15 : temps d’échange avec le public

19h30 : fin de la manifestation

Nous serons heureux de vous accueillir et de partager avec vous le sujet de nos recherches. Soyez les bienvenus !

Pour plus d’information sur le projet AGRELITA, voir https://agrelita.hypotheses.org/a-propos.

Les quatre sociétés d’historiens de l’enseignement supérieur et de la recherche (SoPHAU, SHMESP, AHMUF, AHCESR) organisent les Nocturnes de l’Histoire une fois par an sur tout le territoire français, en métropole comme dans les outre-mer. .

Place Reine Mathilde Abbaye aux Dames Caen 14000 Calvados Normandie

English : Les nocturnes de l’histoire | Les mythes de la Grèce ancienne

The AGRELITA ERC project team, hosted at the University of Caen Normandie by the Centre Michel de Boüard Craham, will be giving a lecture in several languages on ancient Greek myths in the Middle Ages and Renaissance (texts and images).

