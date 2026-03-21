Les nocturnes de l’histoire Monnaies et médailles du Béarn médiéval et moderne Musée Jeanne d’Albret Orthez

Les nocturnes de l’histoire Monnaies et médailles du Béarn médiéval et moderne

Musée Jeanne d’Albret 37 rue Bourg Vieux Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-25

fin : 2026-03-25

Date(s) :

2026-03-25

Table ronde avec Dominique BIDOT-GERMA (maître de conférence), Philippe CHAREYRE (professeur émérite d’histoire moderne et Xavier PÉBAY (ancien Inspecteur des Finances publiques et numismate).

Frapper monnaie est l’une des principales manifestation de la souveraineté. Portraits, devises, blasons et symboles figurant sur les différents supports numismatiques sont l’occasion pour les rois de Navarre, vicomtes souverains

de Béarn d’afficher leur particularité. Quelques exemples caractéristiques de la période médiévale et

de la Renaissance provenant du médailler de la ville de Pau seront présentés… .

Musée Jeanne d’Albret 37 rue Bourg Vieux Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 69 14 03 contact@museejeannedalbret.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les nocturnes de l’histoire Monnaies et médailles du Béarn médiéval et moderne

L’événement Les nocturnes de l’histoire Monnaies et médailles du Béarn médiéval et moderne Orthez a été mis à jour le 2026-03-17 par OT Coeur de Béarn