Les Nocturnes de l’Histoire rue du château Pau

Les Nocturnes de l’Histoire

rue du château Musée National du château de Pau Pau Pyrénées-Atlantiques

En résonnance avec l’exposition consacrée au paysagiste Gilles Clément, l’Université et le musée propose une soirée consacrée aux jardins.

18h00-Le domaine du château de Pau fortunes et infortunes d’un jardin d’excellence (15e 21esiècle)

18h25-Histoire des jardins anciens et modernes, d’Arthur Mangin

19h00-Les jardins et l’urbanité de promenade à Pau dans la seconde moitié du XIXe siècle

19h25-Nature en ville et héritage historique le cas de l’arrondissement n°1 d’Hô Chi Minh-Ville .

