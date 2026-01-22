Les Nocturnes de l’Histoire rue du château Pau
En résonnance avec l’exposition consacrée au paysagiste Gilles Clément, l’Université et le musée propose une soirée consacrée aux jardins.
18h00-Le domaine du château de Pau fortunes et infortunes d’un jardin d’excellence (15e 21esiècle)
18h25-Histoire des jardins anciens et modernes, d’Arthur Mangin
19h00-Les jardins et l’urbanité de promenade à Pau dans la seconde moitié du XIXe siècle
19h25-Nature en ville et héritage historique le cas de l’arrondissement n°1 d’Hô Chi Minh-Ville .
rue du château Musée National du château de Pau Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine activites-culturelles.chateau-de-pau@culture.gouv.fr
