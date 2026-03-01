Les Nocturnes de l’histoire Quand les archives font parler les femmes, le petit fonds Saint-Domingue, témoin d’une histoire matrimoniale tourmentée Archives Départementales de la Mayenne Laval

Les Nocturnes de l’histoire Quand les archives font parler les femmes, le petit fonds Saint-Domingue, témoin d’une histoire matrimoniale tourmentée

Archives Départementales de la Mayenne 6 Place des Archives Laval Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-25 18:00:00

fin : 2026-03-25 21:30:00

Date(s) :

2026-03-25

A l’occasion des Nocturnes de l’histoire, les Archives départementales de la Mayenne vous invitent le mercredi 25 mars à 18h pour découvrir un sujet exotique le petits fonds Saint-Domingue , témoin d’une histoire matrimoniale tourmentée.

Les Nocturnes de l’histoire est un évènement national qui se déroule une fois par an afin de promouvoir la recherche et le savoir historique à travers de multiples manifestations auprès d’un large public.

Programme de la soirée du mercredi 25 mars

Thème de l’édition 2026 Quand les archives font parler les femmes le petit fonds Saint-Domingue , témoin d’une histoire matrimoniale tourmentée.

– 18h Lecture théâtralisée 1787-1799 Qu’est-il arrivé à Marie-Laurence ? par la compagnie In Paradisum

Le C.C.R., Club des Cinq sur le Retour, explore le château de Fresnay au Bourgneuf-la-Forêt et y découvre des lettres bien mystérieuses… Il y est question de séparation de biens , plantations de cannes à sucre , esclaves , colonies , révoltés … Toutes parlent d’une femme ou bien s’adressent directement à elle Marie-Laurence de Chabanon. Mais une seule est écrite de sa main…

– 19h15 Échanges avec le public et cocktail

– 20h Conférence La famille Pardaillan-Gondrin une alliance transcontinentale fragilisée au siècle des Révolutions (1760-1828) par Léa Cabannes, étudiante en Master à l’Université Bordeaux Montaigne

L’approche retenue par la conférencière est l’angle matrimonial de la gestion des biens des familles Chabanon et Pardaillan. L’accent sera mis sur le travail de recherche et les problématiques rencontrées par la chercheuse, par exemple confrontée à une disparité géographique notable (entre Saint-Domingue et la France). Elle questionnera les étapes de construction d’un sujet de recherche, le rapport aux archives, mais aussi l’enjeu de faire parler l’archive en la comparant à d’autres sources.

– 21h Échanges avec le public

Il est possible d’assister à toute la soirée ou uniquement une partie. .

Archives Départementales de la Mayenne 6 Place des Archives Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 59 10 90 archives@lamayenne.fr

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English :

For the Nocturnes de l’histoire, the Archives départementales de la Mayenne invite you on Wednesday, March 25 at 6pm to discover an exotic subject: the petits fonds Saint-Domingue , witness to a tormented matrimonial history.

L’événement Les Nocturnes de l’histoire Quand les archives font parler les femmes, le petit fonds Saint-Domingue, témoin d’une histoire matrimoniale tourmentée Laval a été mis à jour le 2026-03-16 par CDT53