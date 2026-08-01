Informations pratiques

Gigean

LES NOCTURNES DE MOTS & MERVEILLES — 3E ÉDITION

Gigean Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Le temps d’une soirée, l’Abbaye Saint-Félix de Montceau accueille la 3e édition des Nocturnes de Mots & Merveilles — un rendez-vous culturel consacré à la découverte de l’Imaginaire et de l’Histoire à travers les oeuvres et les univers d’artistes du Grand Sud.

Une soirée unique entre patrimoine et imaginaire

Auteurs, illustrateurs et artisans rencontreront le public au coeur de l’abbaye, progressivement illuminée à la tombée de la nuit. Une soirée conviviale et familiale pour découvrir autrement ce site patrimonial, entre littérature, création artistique, rencontres et déambulation. Ambiance musicale tout au long de la soirée.

La seule occasion de voir l’abbaye illuminée dans le cadre de Mots & Merveilles

Cette date sera la seule édition nocturne organisée au mois d’août et la seule occasion de découvrir l’Abbaye Saint-Félix de Montceau illuminée dans le cadre de Mots & Merveilles. Un moment rare, à ne pas manquer.

Un projet au service du patrimoine local

Le projet participe à la volonté de faire vivre l’Abbaye Saint-Félix de Montceau, de mettre en valeur son histoire et son patrimoine, tout en favorisant les échanges entre le public et les artistes du territoire. La première édition officielle de Mots & Merveilles en journée aura lieu les samedi 5 et dimanche 6 septembre 2026. .

Gigean 34770 Hérault Occitanie +33 6 11 41 66 27 contact@harmonia-prod.fr

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English :

For one evening, the Abbey of Saint-Félix de Montceau will host the 3rd edition of the Nocturnes de Mots & Merveilles— a cultural event dedicated to exploring the imagination and history through the works and creative worlds of artists from the French South.

L’événement LES NOCTURNES DE MOTS & MERVEILLES — 3E ÉDITION Gigean a été mis à jour le 2026-07-31 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau